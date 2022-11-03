民進黨主席暨總統蔡英文，8天來5度與同黨台北市長候選人陳時中同台，而陳也多次舉辦廟口開講，前立委郭正亮認為這是綠營在固基本盤，因為若陳的得票排名第三，就代表防疫神話被打破，除會延燒到2024年總統大選選情，還會讓老百姓甚至國際認為台灣的防疫有問題，而這正是蔡英文所擔心的狀況。

郭正亮今（3）日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，陳時中已從掃市場的「陌生路線」轉為廟口演講的「同溫層取暖」，因廟口演講雖然是小眾，但會來的大部分都是支持者，此舉是在顧基本盤。

而對於蔡英文頻繁站台，郭正亮認為若陳時中最後得票是第三名，就代表大家用選票對防疫投下不信任投票，防疫失敗也會成為公認事實，這會延燒到立委與總統大選。

郭正亮推測，站在蔡英文的角度，她在意的不是民進黨能當選幾席市議員，而是防疫的正當性、台灣No.1的神話有沒有被打破，若真的被打破，除了一路燒向2024，也可能會影響到跟防疫關係更直接的前副總統陳建仁，以及施打高端疫苗的副總統賴清德。

郭正亮最後總結，民進黨打抗中牌是在顧基本盤，而蔡英文真正擔心的是國際與台灣的老百姓認為政府防疫有問題，因陳時中曾是防疫指揮官，若最後是第三名，國際就會認為是台灣防疫有問題，所以他才會選成這樣。