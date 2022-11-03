大陸女星鞏俐是知名大導演張藝謀栽培的「謀女郎」最佳代表，憑著電影《紅高粱》、《霸王別姬》紅遍國際影壇，也在周星馳電影《唐伯虎點秋香》飾演女主角，在華人圈是家喻戶曉的巨星；近年鞏俐淡出影壇深居簡出，最近罕見現身時尚活動，婀娜多姿身形加上她56歲臉蛋卻零皺紋，讓網友相當震撼。

鞏俐日前現身巴黎時尚活動，為代言的精品品牌站台，穿上由Elie Saab設計的高級訂製禮服，配戴價值不斐的珠寶飾品，把長髮盤成她的招牌包頭，一登場優雅又自帶巨星光環的霸氣氣場，立刻變全場焦點。

56歲鞏俐零皺紋模樣震驚許多網友。（圖／摘自微博）

而鞏俐近年作品銳減，深居簡出的生活讓影迷都盼著她趕快回歸大銀幕，因此這次出席活動也立刻引起討論；許多人注意到目前56歲的鞏俐，身材沒有贅肉，曲線妖嬈迷人，重點是近看臉上不見皺紋，難怪這個歲數還能成為精品品牌的全球大使，巨星身份貨真價實。

其實鞏俐去年擔任北京電影節「天壇獎」評委會主委，出席評審委員見面會時，只上了一點淡妝，長髮零亂不失時尚感，簡單穿著牛仔褲就露面，零修圖模樣就曾引起熱議，更被讚嘆「一個蹙眉都像是電影畫面」。