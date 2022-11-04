台灣女星陳妍希與大陸男星陳曉結婚多年，育有一子，婚後生活相當甜蜜。陳妍希也常在網路曬出兒子的照片，令人稱羨。近日，大陸綜藝《幸福三重奏》傳出要開拍第四季，就有消息傳出將邀起請陳妍希與陳曉上鏡。豈料，在陸網評論中，竟是一片哀嚎，不少網友拒絕兩人出演。

由於兩位俊男美女都具有相當大的粉絲群體，過去幾部熱播劇、綜藝也帶來不低的討論度，使兩人的一舉一動都備受外界關注。日前，就有網友發文爆料，指出二字男星正出軌鬧離婚。其中列出的種種線索，被網友認為是在影射陳曉。對此，不少網友認為消息可信度相當低。指出被影射的男女才合作過一部《夢華錄》而已。並且，陳曉夫婦過去也時常被傳出婚姻恐生變，但一直都是未被證實的傳言，相信此次也和往常一樣。

據陸媒《新浪綜藝》報導中指出，《幸福三重奏4》擬邀陳曉、陳妍希夫婦出演，並將於2023年推出。《幸福三重奏》系列綜藝，是邀請3對明星夫妻，在鏡頭前展現他們平時的日常生活。其中，由於陳曉日前《夢華錄》、陳妍希以《乘風破浪的姊姊2》聲量再創新高，不少人相當期待兩人在戲外的日常互動上，會有何種逗趣表現。

此消息曝光後，在陸網上掀起一片熱議，截至目前仍高掛在熱搜榜上。不少網友紛紛留言表示相當期待耿直的陳曉會和陳妍希在節目中擦出何種火花。但另一派網友卻認為陳曉不會參加，指出此消息疑似在製造話題。更有網友表示、「天啊，不要吧，這節目很靈的」、「這綜藝明明是離婚綜藝」「這節目別上吧，首期的3對夫妻離婚2對，『戰損』率偏高。」