基隆洪姓男子去年與顏姓同事發生口角，他持水果刀刺死對方，力道之大已使該水果刀全部沒入其軀體，使致命傷幾乎貫穿整個胸腔，家屬求法官判處死刑或無期徒刑，最高法院駁回上訴，考量他因口角而情緒失控，判處殺人罪有期徒刑之最高刑度15年定讞。

洪與顏平日相處不睦，去年9月1日晚上2人在宿舍發生口角，因顏恐嚇洪要給其教訓，並嗆「不然來輸贏」（台語），洪男心生不滿拿水果刀猛刺顏的左、右肩胛，於顏不支微彎腰時，仍不罷休，更抓住其右手，猛刺路止後背部位。

洪等待顏男不支倒地後，才將水果刀丟棄在附近水溝內，並走回宿舍打包行李離去，經警據報到場，逕行拘提洪男；顏送醫後，因胸主動脈破裂出血、左側胸腔大量血胸、左肺扁塌，宣告急救無效而死亡。

一審及二審考量洪男雖與死者家屬成立和解，但迄今未給付任何賠償金，及其犯罪動機、目的及所受刺激等，認為死者家屬請求量處被告死刑或無期徒刑不符合罪刑相當性原則，依殺人罪判刑15年，上訴後，最高法院駁回確定。