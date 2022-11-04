【愛傳媒藺奕專欄】受邀2022金馬影展開幕片首映，這是七月中確診之後、我第一次走進戲院。

長新冠之後，我的出場局數和用球數都有更嚴格的限制，得省一點用、或帶上好友一起車輪戰。

晚間九點半了，接著前往寒舍艾麗參與開幕酒會，外頭還在飄雨，真是天若有情天亦惱。

十點開席。現在就想和同業們一起吃頓熱呼呼的宵夜，在友誼、酒精和熱量裡，忘記真實世界到子夜。

久違的好友們紛紛投來熱切的問候，比如佩霓和乃慈，而明慧同學一邊捏一邊檢查我的手臂：「都鬆了、是不是沒運動了吼！」

文策院彭董事長非常健談，一旁的張副完成她生平第一次金鳴獎的投注。金鳴獎是電影同業唯一認證預測金馬得主的會外賽，我這個狗頭軍師的原則就是選認識的和字少的，其實並不靠譜。

有人問，哥，你搞電影有沒有什麼職業病？

當然有。比如，當我是捷運族，一直是靜音的守護者，一到捷運站就把手機關靜音，除非太座來電，我根本不會接。

某天身旁圍了一群ABC，大概四、五站之後，就已經知道那個染紅髮女孩開車能飆160，隔壁一男一女是幣圈老手正在第三波抄底，正對面女孩拼命自拍很像網紅，不遠處有兩位白髮長者，我居然腦補他們在聊戲說乾隆。

我以為我坐的是捷運，搞半天我他媽像在排戲。

本周接下來：團隊今天要拍片、已知的執委會活動尚有瑞士盧卡諾影展之夜、法國坎城影展交流、德國柏林影展之夜依次展開，後面還有三天的創投活動需要纏鬥，最終，才輪到金馬59頒獎典禮。

「為什麼我們整天從早到晚累死累活的，還賺不到錢？」螞蟻A問螞蟻B。

「因為我們是蟻方啊。」

笨。

作者為文學奬得主

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