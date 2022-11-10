接連兩場盧卡諾影展和坎城影展導演雙周的交流餐會。一見面，我就不斷恭喜的是黃文英老師，甫在金鐘57憑《良辰吉時》勇奪美術設計和造型設計雙料獎項。

首度執導電影長片《車頂上的玄天上帝》也入選今年威尼斯市場展，這位批判起來總是直言不諱的影視前輩，是一位無所懼畏、令人欽佩的勇者。

知名舞蹈家許芳宜一到台前就給剛接手金馬執委會主席的賓哥一個大大擁抱。今年芳宜以《我心我行》首次入圍動作設計獎項，將遭遇《素還真》《智齒》這些強敵，期許Beginner's luck降臨，預祝她能一舉得獎。

和熟識的同業聊著辛苦的這一年，我跟他們說來年春天你們肯定會有一大筆錢，大家都瞪大了雙眼，等大師我開示。

其實我是根據迷信來判斷的，沒錢很久就是快有錢了。

電影在台灣是一個冷門的行業，冷門的行業往往意味著故事的礦產、奇異的機遇，豐厚的精神回饋，也代表幫助、溫暖還有愛。

Yuki和薇渟都是第一次來金馬周邊活動，兩位美麗異常的女孩，薇渟貼心地替我們張羅餐點，Yuki被我拐到影視圈的大門就不想走了。

這個圈子啊，我說。

就是一場夢、一段纏綿，滴酒未沾便醉倒其中。

然而一起身，依舊茫茫大夜、如夢初醒。

我可以小心翼翼扶著妳們，身處刀尖、徐徐越之。

在妳們的一生中有許多事值得爭取，但自由無疑是最重要的，永遠不要帶著腳鐐生活。

無論如何，記得對自己好一點，那才是跟妳在一起最久的人。

作者為文學奬得主

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