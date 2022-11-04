強勁的Cash App業務彌補了低迷不振的加密貨幣交易，由推特（Twitter）創辦人Jack Dorsey領軍的支付平台Block Inc第三季營收大幅增長，激勵周四盤後股價狂漲逾14%。

在通膨高漲、利率上揚之際，Block（原名Square）也難逃這一波科技「股瘟」，今年以來股價已經下跌逾66%。

Block公布第三季淨營收年增17%，達到45.2億美元。其線上支付平台Cash App第三季交易量年增約20%，達到逾4900萬筆，毛利年增51%，達到7.74億美元。

Square部門毛利年增29%，達到7.83億美元。該部門提供企業處理支付工作的終端設備和軟體。

第三季合併每股淨損為2美分。

在與分析師的電話會議上，Dorsey強調Cash App將整合更多金融服務產品，目標是成為滿足用戶銀行業務需求的一站式平台。

由於炙熱的通膨與聯準會持續緊縮貨幣政策導致風險型資產遭到拋售，今年以來投資人對比特幣等數位貨幣的熱情已經消退，這給Block這類金融科技公司帶來壓力。8月該公司以經濟前景不明為由，宣布放緩招聘步伐，並削減全年投資目標2.5億美元。