嘉義市長黃敏惠（中 ）為中央大排通港橋改建工程開工祈福。（廖素慧攝）

嘉義市政府整治中央排水集水區區域排水系統防洪效能，改建中央排水通港橋，將以1.2億餘元經費打通瓶頸，擴增通洪量，未來橋梁長度為31公尺，橋下渠道寬度拓寬為26公尺，預計2024年3月完工，4日開工，市長黃敏惠主持祈福祭儀。

市府工務處表示，通港橋設計為單跨橋梁不落橋墩，改善目前渠道的瓶頸造成水流壅塞，改建後橋下渠道從16公尺拓寬為26公尺，可增加85％通洪量。

市府工務處表示，2020年11月番仔溝橋改善排水斷面後，增加渠道通洪量約65％，有效降低市區垂楊路兩側的積淹水，未來通港橋完工，打通這兩處瓶頸，中央排水通洪量每小時可增加11萬2320立方公尺，約45個標準游泳池水量，將大幅提升防洪韌性。

市府表示，通港橋工區在北港路（大溪路至北社尾路），工項有橋梁延長、前後引道刨鋪等，為維持北港路通行，採「半半施工」，即分兩階段施工，雙向各留2車道通行，也可改走替代道路高鐵大道（台18線）。

黃敏惠表示，中央排水集水區橫跨東、西區，是嘉義市最重要的區域排水系統，極端氣候帶來短延時暴雨，必須提升城市防洪韌性，番仔溝橋、通港橋接續改善瓶頸，提高通洪量能，垂楊路兩側積淹水就能改善，市府會繼續推進中央排水最下游90度直角轉彎的頸瓶改善工程計畫。

黃敏惠表示，期待透過通港橋的改建，打造嘉義市西區大發展的門面，帶動地方發展更加興盛。