新北一名女子發現嚴姓女鄰居與丈夫關係不單純，2人大玩車震，還進出汽車旅館開房間，讓她憤而控告2人侵害配偶權並請求連帶賠償100萬元。新北地院審結，判2人須連帶賠償40萬元為適當。可上訴。

判決書指出，女子主張已與黃姓男子結婚超過40年，今年調解離婚，育有3名子女，婚後共同經營公司，未料黃男與住在樓上的嚴姓女子越走越近，前年8月間相約在車上發生性行為，同年10月進出汽車旅館愛撫，認為2人的行為明顯逾越一般男女社交分際，故依法向2人請求連帶賠償100萬元。

對此，黃男辯稱，他與嚴女在車上僅有互相撫摸，因為他年事已高，長年有攝護腺問題，實際上已無性能力，故2人並未發生性行為，反控妻子個性強勢，他住院期間妻子從未到院探視，夫妻感情漠然。

新北地院審理時，法官勘驗行車紀錄器譯文，發現黃男曾說，「你給我再摸一下，你應該要弄一下才硬啊，夾得好舒服」、「我們不要去停車場改去汽車旅館」、「你不跟我做愛，我不勉強你」等語，後段更紀錄下2人與汽車旅館員工的對話，足見黃妻的主張為真，不採信黃男說詞，審酌雙方經濟能力等一切情狀，判黃男與嚴女須連帶賠償黃妻40萬元為適當。可上訴。