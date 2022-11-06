何豪傑、廖家儀、謝京穎、傅子純飾演一家人。（民視提供）

何豪傑、廖家儀、謝京穎、傅子純飾演一家人，私下也感情好愛搞笑。（民視提供）

謝京穎開心這次終於有哥哥傅子純可以靠。（民視提供）

謝京穎換造型像換一個人。（民視提供）

民視《市井豪門》劇情發展即將進入第二代，演員陸續進組，謝京穎周五也正式加入劇組演出，飾演廖家儀與何豪傑的女兒。謝京穎表示，上一次跟廖家儀對戲是《春花望露》的時候，很開心第一次跟視帝何豪傑合作，過去常常在8點檔飾演獨生女的她，很開心這次終於有哥哥傅子純可以靠，一家人和樂融融。

有趣的是，曾是啦啦隊女神的謝京穎這次造型改造徹底，剪成妹妹頭、戴起眼鏡，定完裝進組，竟然沒有人認出她來，連陳仙梅也沒認出她，知道是她後直誇：「太可愛了！變化太大了，完全認不出是妳！」連導演也一頭霧水問「她是誰」，事後誇她可塑性很強，換個造型就完全跳脫成另外一個人。

謝京穎笑說，她這回真的從「頭」大改造，感覺角色造型有點傻，但滿開心外型有變化，她事前就跟造型師說「我不怕醜，看要怎麼變都配合」，希望觀眾會喜歡她這次的改變。

超齡演媽的廖家儀也為戲燙髮，她說要當最美的二代媽咪，要跟時下年輕媽咪一樣，跟女兒謝京穎變成最美「姊妹花」。何豪傑說，《市井豪門》第一場戲就是他跟洪毛，這一次劇情轉到第二代，又是他率先進棚拍攝，真的很榮幸。