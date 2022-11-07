新北市日前發生一位唐寶寶因購買炸物未帶錢而遭店家報警，引發社會關注，許多店家不齒這間炸物店的蠻橫行徑，紛紛不約而同舉辦促銷活動力挺唐寶寶；新北市社會局長張錦麗表示，疫情期間，大家都戴上口罩，店家或許因此而未注意到對方是唐寶寶，以致缺乏同理心，呼籲社會應該對身心障礙者多一點理解和包容。

日前有位唐寶寶媽媽在網路控訴，自己罹患唐氏症的兒子4日到永和復興路買40元的炸物，結帳時發現沒帶錢而向老闆道歉，結果被對方咆哮、報警，老闆更嗆「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢」，事件一爆光立刻引起社會議論，該炸物店事後也被迫暫停營業。

張錦麗表示，這位唐寶寶媽媽當選新北市今年度模範母親，在小兒子出生後，被診斷為唐氏症，但她並未被挫折擊倒，依舊逆勢飛翔，帶領孩子接受早療，讓他無論在認知、語言、應對都能學習，她擔心孩子經此事件後，又再度退縮回去。

張錦麗說，這位媽媽由於自身的經歷，也擴及關懷其她罹有唐氏症的家庭， 甚至利用自身美容專業技能，辦理相關職訓，以協助單親媽媽或其他婦女二度就業，可以說是非常具有愛心的母親，看到孩子因此事件而受挫，令人感到不捨。

張錦麗指出，新北市有17萬多名的身心障礙者，其中心智類的約占33％，唐氏症正是其中一項，心智障礙類普遍有反應遲緩、退縮不前的狀況，無論家長或學校在帶領這些孩子，要比常人多付出數倍的心血，因此希望社會能多予理解和包容。

這起事件發生後，不少店家也紛紛以行動聲援唐寶寶，包括泰山「金Q甜心地瓜球」、新莊「壹三找餐」以及永和「鱸鄰居」等店家，鼓勵唐寶寶、身障者出門購物，也希望能拋磚引玉，讓更多店家一起加入友善弱勢的行列。

另外，新莊有家義大利餐廳「BABA＆MAMA」也是友善友善身障者的店家，不僅特別在入口處設置無障礙坡道，甚至還會舉辦身心障礙者創作畫展，讓客人邊喝咖啡邊欣賞藝術作品。