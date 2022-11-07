「新北１定贏，車掃衝刺拚翻新！」民進黨新北市長候選人林佳龍日前確診暫停選舉行程，近日他宣告結束居家隔離，今(7日)則進行出關後的首場車掃，由他親自帶領新北大翻新掃街車隊前進蘆洲，看到許久不見的鄉親等在途中熱烈歡迎，他又感動又開心，也比出愛心手勢回應大家！

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林佳龍今(7日)睽違11天親自回到街上、回到民主聖地蘆洲，每條路都聽得到「１號凍蒜」的加油聲、每個街邊看得到揮舞「新北大翻新」旗幟的人們，他真的能感受到，大家對於翻轉新北的迫切期待！號凍蒜」的加油聲、每個街邊看得到揮舞「新北大翻新」旗幟的人們，真的能感受到，大家對於翻轉新北的迫切期待。

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新北要進步，就需要有能力的首長來帶領，才能真正做出高度、讓城市升級，我會全力為了新北、為了市民，努力加速衝刺不停歇。他也懇請鄉親們，在與時間賽跑的現階段，做他的助力多多幫忙拉票，11月26日，一定要拚出大贏、衝出逆轉勝。