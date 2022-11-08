俞小凡當年演瓊瑤劇《婉君》走紅，她綁著兩個辮子詮釋的「婉君表妹」，清純脫俗模樣是瓊瑤女郎中的經典。而歷代的瓊瑤女郎都是每個時代的美女代表，像初代瓊瑤女郎甄珍、林青霞、胡茵夢，各個都是氣質脫俗的天然美女。

瓊瑤第一代玉女掌門，林青霞17歲以《窗外》入行，被形容有著空前絕後的「驚人之美」，有著清澈的眼神，脫俗優雅的氣質，至今在許多人心目中，都認為她是「絕美」兩字的代表。已息影28年的林青霞，從明星轉型為作家，一舉一動仍受影迷關注。

甄珍年輕時模樣非常甜美，有著鄰家女孩的天真俏皮，曾有「小淘氣」的稱號。曾有影迷稱讚她「美得沒有一絲邪氣」，甄珍當年接連演過三部瓊瑤電影，《彩雲飛》、《心有千千結》、《海鷗飛處》，執導這三部瓊瑤電影的李行導演，稱讚甄珍「天賦好、領悟力高，無論可愛或深情的角色都難不倒她」，「怎麼拍都美」。

胡茵夢被譽為70年代「第一美人」，曾客串林青霞主演的瓊瑤電影《我是一片雲》，雖然戲分不多，也讓她成了「最美瓊瑤女郎」之一。胡茵夢究竟多美，連林青霞都曾說過，若與胡茵夢在一起，自己會黯然失色。

俞小凡在《婉君》一劇中溫柔婉約的模樣深植人心堪稱經典。（圖／翻攝自網路）

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