民進黨北北基桃候選人今（8）日共同推出「北北基桃首都通」政見，月票1200元就可搭好搭滿4縣市大眾運輸，相當吸引人；專家則直言恐怕較難吸引到原來使用汽機車的族群，且月票可以推，但另一方面台鐵票價還是應該調整。

民進黨北北基桃候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬該今日共同開記者會推出「1200首都通交通月票」，降價且擴大地區，並加碼整合台鐵、國道客運及公共自行車Ubike等多元運具。

由於林佳龍表示，這項計畫具體需要每年35億元經費，已精算過交通部既有預算及中央推動淨零排碳預算等，相信交通部長王國材也會支持他們由下而上提出這項計畫。

對此交通部回應表示，北北基桃首都通可以鼓勵公共運輸，並且符合2050淨零碳排目標，交通部樂觀其成。將俟所提計畫內容，研究如何協助。

消基會交通召集人李克聰表示，首先這項政策當然是有利於原有的大眾運輸使用者，但他建議還是要精算，包括對哪些人有利？占多少比例？這些獲利族群平均下來的每人通勤距離是多少？等等。

第二，李克聰表示，推月票的目標就是希望大家都能搭大眾運輸，減少交通量、減少馬路上的壅塞。但若僅是推行月票就想要吸引到原來使用汽機車的族群，恐怕比較難達成，因為汽機車族使用汽機車就是因為方便，若改搭大眾運輸，兩端接駁還不夠好。若該項政策能吸引到5％甚至10％汽機車族，就算成功。

也有民眾提出，目前台鐵票價不是長期偏低嗎？怎麼還堪推低價月票？李克聰表示，這是不同的問題，月票是針對通勤族，他建議月票還是要推：但另一方面台鐵的票價結構還是要調整，觀光導向和中長程運輸的票價要訂得比較合理，要得到一個合理的投資報酬率。