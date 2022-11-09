臺北網紅節今年邁入第3屆，為壯大網紅產業發展，今年特別與momo購物網合作開設「臺北網紅節專屬線上商城」，並於11月11日至13日在香堤大道廣場舉辦現場活動，邀請知名KOL直播帶貨，推廣專屬商城的合作商品。深耕台灣多年的老干媽辣椒醬特別受邀參加，一起共襄盛舉。

老干媽產品一覽。(圖／南聯提供)

老干媽系列醬料名聲享譽全球，熱銷美國、日本、加拿大等40餘國，全球年銷超過6億瓶，其特殊迷人的香氣來自手工炒製的真功夫，吃起來辣度溫和、香氣逼人、連不敢吃辣的人都會被圈粉！老干媽產品成分單純，都是消費者看得懂的食材，尤其是「香菇油辣椒」口味，吃得到大塊香菇丁，加入花生、豆豉，以蔥、薑、蒜炒製，為植物五辛素，在醬料中能看見食材的原形，真材實料，吃起來更放心！最特別的是，不論中式還是西式料理，老干媽通通都百搭！任何料理只要加一匙「老干媽」，立刻升級靈魂深處的美味！

「香菇油辣椒」成分單純，食材看得見。(圖／南聯提供)

於活動期間在現場活動攤位每日舉辦限時拿好禮活動，每天晚上7點半開始，於現場在老干媽FB粉絲頁留言打卡，就免費贈送1瓶老干媽，每日限量24位，送完為止，同時於2022/11/15前，至momo臺北網紅節專屬商城購買，不限口味購買任2瓶老干媽，就送拿坡里披薩優惠券(使用至2022/11/25)，數量有限，送完為止，除此之外在活動攤位現場完成下單，還可再拿限量優惠好禮。