PALLABROUSSE LEGACY有沙漠棕、叢林綠兩配色，售價3980元。（PALLADIUM提供）

法國軍靴品牌PALLADIUM在1947年推出第一雙由飛機輪胎原料的帆布與輪胎橡膠製作的PALLABROUSSE法式傳奇軍靴，睽違75年，特別與法國外籍兵團(Légion Étrangère)推出75周年限定法國外籍兵團聯名軍靴PALLABROUSSE LEGACY，將品牌當時為法國外籍兵團所製作的第一雙軍靴與兵團標誌元素融合，共同慶祝品牌75周年。整體以軍用帆布製成搭配真皮材質的鞋舌設計，為鞋款增添了細緻質感。本次亦推出聯名限定專屬紀念鞋盒，10日起與法國同步於獨家店點限量販售。

PALLADIUM 75年來一直與法國外籍兵團有緊密的連結，法國外籍兵團為法國的正規部隊，自1831年創立至今已近200年，法國外籍兵團以招募外籍人士為主，曾參與法國許多戰事，累積無數功績。品牌於1947年在與法國外籍兵團的合作下設立製鞋工廠，製作輕量、機能，可適應所有地形的軍靴提供給法國外籍兵團使用，無論是崎嶇的山路或是條件惡劣的沙漠，都能維持其舒適度，多年來延續其耐穿、耐磨的特性。

今年迎來PALLADIUM 75周年，特別以最初替法國外籍兵團所製作的軍靴外型設計，打造全新代表性紀念靴款PALLABROUSSE LEGACY，靴身多處設計上法國外籍兵團代表標誌及色系，以白色、綠色和紅色三個顏色組成，並包含三個主要元素：軍隊名稱Légion Étrangère、外籍兵團士兵所配戴的白色軍帽以及火焰象徵著法國外籍兵團的菁英部隊，並將軍團格言Legio Patria Nostra以刺繡方式呈現鞋身處。

PALLABROUSSE LEGACY聯名軍靴除了重現早期製作的軍靴外，本次與法國外籍兵團的聯名在細節上也呈現聯名款獨有的亮點及質感，配色上回顧外籍兵團的歷史腳步推出兩款顏色，包含沙漠棕及叢林綠，叢林綠代表著法屬印度支那的叢林、沙漠色則象徵著位於阿爾及利亞沙漠中的軍事總部；軍用帆布與真皮鞋舌異材質拼接展現細節，靴身及鞋跟織帶同樣繡有法國外籍兵團標誌，左右腳鞋舌上則分別縫上PALLADIUM品牌標誌及法國外籍兵團標誌，象徵一起邁向下個75年。