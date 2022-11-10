有些男性很愛面子，一旦與伴侶吵架，對方若態度強硬，他們幾乎不願妥協，兩人還可能因此分開，不過若是被撒嬌，他們基本上都招架不住。《搜狐網》近日分享4個吃軟不吃硬的生肖男，一旦遇到女友撒嬌，他們就會馬上妥協。

1、生肖狗

屬狗男很能隱忍，而且抗壓能力強，生活中遇到不少磨難，他們也從不退縮，在工作上可是狠角色，面對感情時，一旦與伴侶發生衝突，對方若是採取無理取鬧或冷戰方法解決，屬狗男反而會比對方更冷淡，兩人感情很可能就此結束，不過伴侶如果選擇用撒嬌化解，屬狗男就會馬上妥協，兩人感情和好如初。

2、生肖虎

屬虎男個性大剌剌，不會在意生活中小事，不過遇到人生重大決擇時，他們可是非常認真，事業心很重，甚至有些大男子主義，具有領導力的他們，習慣別人聽從自己的指令，在感情中也是如此，一旦發生爭吵時，伴侶若選擇硬碰硬，屬虎男會變得更強硬，甚至不肯低頭，唯有對方選擇柔性勸說，他們才會聽得進去。

3、生肖兔

屬兔男給人隨和的印象，不過他們在工作和家庭上很有原則，特別是對長輩的態度，另一半若是對長輩不夠尊重，會讓屬兔男難以接受，態度變得很強硬，不過對方若是孝順懂事，他們就會露出溫柔的一面，而且當兩人發生矛盾時，另一半只要委屈落淚，屬兔男幾乎招架不住，就算不是自己做錯，他們也會馬上道歉。

4、生肖牛

屬牛男個性穩重，待人真誠，骨子裡還有強勢的一面，對於工作非常有原則，對於感情也是一樣，有自己的立場與態度，若是想與他們說道理，或是試圖改變他們的想法，以屬牛男的硬脾氣來說，他們根本聽不進去，不過如果改用溫柔的態度訴說，屬牛男的姿態也會跟著放軟，甚至願意改變自己的看法。