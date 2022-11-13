女星鬼鬼（吳映潔）在昨（12）日節目中，洗碗時不甚被玻璃器皿割傷，當場血流不止，在場的姚元浩聽到鬼鬼大叫後立刻衝上前，當她將傷口按壓住止血，更不斷安撫鬼鬼情緒，此舉引發網友大讚超暖。

《嗨！營業中》昨（12）日播出最新一集，藝人們將迎來正式營運，當集請來5566團員彭小刀擔任小幫手，整體過程算是相當流暢順利，然而，當鬼鬼在廚房中幫忙清潔碗盤時，不甚被玻璃割傷血流不止，而姚元浩立刻放下手邊工作，到鬼鬼身邊幫她止血。

然而，姚元浩也不忘開她玩笑並安撫她的情緒：「店長還是要賠350。好啦，沒事！妳壓著，等一下就止血了。」相當暖心，隨後，莎莎與浩子前來幫忙包紮傷口，而看著眼眶泛淚的鬼鬼，莎莎試圖轉移她的注意力詢問她喜歡吃什麼，等等幫她做，而鬼鬼也終於露出笑容回應。

事實上，在先前《來吧！營業中》節目中，姚元浩曾與鬼鬼爆發口角衝突，鬼鬼也曾在節目中坦言「一開始真的很討厭姚元浩」但在節目最後她發現「他（姚元浩）只是行為粗魯。他一開始真的超級不相信我，但當他相信我的時候，我會覺得他很溫暖，所以我很感謝浩哥」。