國民黨高雄市長候選人柯志恩13日出席「2022高雄反空汙要健康集會」，除了簽署環團提出的空品健康承諾書，柯志恩也提出「反空汙5箭」政見，並解釋大家對她在12日政見發表會上提出天然氣代替燃煤卻反對三接的質疑。

柯志恩指出，大家抬頭仰望天空就可以看到高雄著名地標85大樓完全被霧霾籠罩，而且13日全台AQI檢測標準前10名高雄包辦9名，高雄市長陳其邁面對這樣的問題，告訴大家空汙因素有30％來自其他縣市，而此次空氣汙染源來自台中，PM2.5隨北風南下導致，但她要質疑，為何台南、嘉義、屏東等縣市沒被列入AQI檢測標準前幾名，這是大家應該思考的問題。

柯志恩說，中山大學團隊曾經針對生活在臨海工業區的民眾執行秋冬季節pm2.5研究，調查發現，如果連續5周處在pm2.5濃度過高的環境，吸入過多汙染物，會對民眾的肝、腎有嚴重影響。空品對大家來說都相當重要，每次看到過敏兒揉眼睛都會特別不捨。

因此，柯志恩提出「反空汙5箭」，包含「興達燃煤機組提前除役」、「推動高雄市生煤管制自治條例」、「制定高雄市鋼鐵業空氣汙染排放標準」、「大林燃煤機組明訂除役年限，中央要增設燃氣機組須以氣換煤」、「空品監測更即時」。

公辦高雄市長政見發表會後，許多民眾討論柯志恩以天然氣取代燃煤的政見與先前公投反對三接的態度互相衝突，對此，柯志恩表示，反對三接最主要是想保護藻礁，但三接可以選擇設在不違反環境原則下的其他地點，所以2者立場不同，也不相違背。