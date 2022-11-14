小豬傷勢檢查結果出爐。（寬宏藝術X無懼國際娛樂提供）

羅志祥（小豬）12日在高雄巨蛋開唱，沒想到他率30名舞者出場沒多久，第一首歌前奏才剛下他就因升降台問題摔落，右小腿脛骨不慎撞傷，小豬第一時間痛趴在地上無法站起來，約莫3至5秒後才硬撐著站起來繼續唱跳，整場演出完美落幕；當晚慶功宴上，小豬的經紀人表示很擔心他傷及骨頭，本打算等他演出結束一下台立刻趕去急診，但小豬堅持先與工作人員及媒體慶功再赴醫院檢查，如今診斷結果終於出爐。

小豬開唱發生意外引起各界關注，也讓大批粉絲非常擔心，深怕他傷及骨頭、影響日後跳舞等表演，如今X光檢查結果出爐，他的經紀人在社群報平安表示：「照完片子了，請大家放心，會腫個幾天，骨頭沒傷到。」總算讓大家鬆一口氣。

小豬前晚慶功受訪時坦言腳傷疼痛度達10分，連唱慢歌也頻頻抽痛，當時人在後台的羅媽也擔心得一直哭，孝順的他反過來安慰媽媽，且堅持完成演出，「導演有說要不要先暫停，但我有比這個（不要的手勢），那時候只覺得一定要唱完」；此次開唱不慎發生意外，沒想到竟然還有網友酸他自導自演、想藉此洗白，他雖生氣但不會因此陷入負面情緒，反而激勵自己更努力，拚勁十足。