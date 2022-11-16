2022九合一選舉11/26登場，除了競選政見引起關注，外貌出色的候選人也成了選民焦點，像是新北市永和區永福里的正妹陳紫渝，就被網友公認是最正里長候選人，網紅蔡阿嘎也搭上這股熱潮，公布全台前10名參選的美女候選人，其中一位的美貌，更讓他猛虧比新竹市熱門候選人高虹安還漂亮。

蔡阿嘎公布「全台灣十大正妹里長候選人」，直呼每位都是外型甜美、身材姣好的女神級人物，完全顛覆里長候選人過往給人的傳統印象，更開玩笑表示這是「只看外表不看政見」的膚淺票選活動，而這十位正妹里長候選人包括兒童台「泡芙姐姐」施岱伶、城市小姐選美冠軍林季蓉等人，

來歷可說都是赫赫有名。

蔡阿嘎在公布前三名時，表示人選讓他相當猶豫，因此第三名給了兩個候選人，第一位是二寶媽新竹市北區金雅里候選人蘇虹宇，另一位則是25歲的「竹科美女」何芝寧，不過卻懷疑她只是要搏版面的網紅，更依舊公開對她發出徵才訊息，詢問是否要到旗下公司上班，甚至大讚她比新竹市候選人高虹安還漂亮，應該直接去選新竹市長。

蔡阿嘎公布公布冠軍人選就是新北市永和區永福里的候選人陳紫渝。(蔡阿嘎 YOUTUBE)

蔡阿嘎最後公布冠軍人選，就是眾望所歸的新北市永和區永福里的正妹陳紫渝，直呼她已被諸多網友公認為老婆，還不忘高喊口號「支持紫渝，至死不渝」、「永遠支持2號紫渝，紫屬渝你」、「里長紫能是你」，還不忘開玩笑表示陳紫渝若選上，將會是全台「男女失衡比率最高的里」，但仍不忘提醒所有人要選賢與能，不能只看外貌，要做個明智的投票人。