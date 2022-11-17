女星楊丞琳出道22年，16日迎來出道周年紀念日，她也在社群中發文感謝粉絲一路以來的支持，然而在留言區底下卻發現香港歌手鄧紫棋留言喊楊丞琳「乾娘」。

楊丞琳16日在社群媒體發文慶祝出道22周年紀念日，她感性寫下：「謝謝這一路陪伴我、支持我的你們。這22年的努力，因為有你/妳，而值得了現在，出道邁入第23年了，我會繼續專注在自己的作品上，並取得生活和工作的平衡，用真心對待每一個人事物，保有初心且不負熱愛！」附上的照片中，可見楊丞琳身披一頭咖啡色捲髮，開心地對著鏡頭露出甜美笑容，而許多粉絲也紛紛留言祝賀。

然而，除此之外也有明星好友前來留言祝福，港星阿Sa（蔡卓妍）也留言「22週年快樂，棒棒棒！」而歌手鄧紫棋更甜喊「乾娘美麗」，楊丞琳也回應「謝謝乾女兒。」更在最後附上一顆愛心。

阿Sa（蔡卓妍）與鄧紫棋再楊丞琳貼文留言祝福。(圖／截圖自楊丞琳IG）

據悉，原來是因鄧紫棋某次到李榮浩家中作客，一進屋就被屋內裝潢擺設所吸引，因此鄧紫棋脫口「不如我認你當乾爹吧！」而楊丞琳也就順勢成為鄧紫棋的「乾娘」了。

事實上，楊丞琳2000年以4 in Love女團出道，2005年由楊丞琳主演的電視劇《惡魔在身邊爆紅》爆紅，童年更順勢推出歌曲《曖昧》，讓她知名度再度攀升，隨後演出多部戲劇及推出許多經典歌曲，外型甜美可愛的她被封為「可愛教主」，2019年與大陸歌手李榮浩結婚，之後事業重心逐漸朝向大陸發展。