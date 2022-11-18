血庫鬧血荒，紫南宮號召民眾捐熱血。（紫南宮提供／廖志晃南投傳真）

後疫情時期，開刀病患增加，用血量增加，導致血液供不應求，但因選舉緊張，社團協助捐血機會減少；因此，紫南宮號召民眾捐血，從11月21日起連續5天，每天早上9點半到下午3點，捐血250cc送虎年金錢母、500cc送虎年套幣組。

台中捐血中心表示，台灣人血液以O型占多數約43％，A型、B型則各占總人口數的1／4，AB型只有6％左右；目前O型血最缺剩下3天最危急，A型剩3.7天，B型剩4.7天，AB型較為穩定。

但因下半年因醫院用血大增，且新冠肺炎疫情再次升溫，隨著確診人數增加，能捐血的人數大幅減少，造成血庫存量吃緊。

紫南宮在獲知捐血中心缺血，舉辦捐血活動，協助提高血庫存量，確診痊癒後14天就可捐血，從11月21日（周一）起連續5天，捐血250cc送虎年金錢母、500cc送虎年套幣組；每天安排2輛捐血車加快服務速度，下午3點結束資料登錄作業。