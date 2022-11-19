「法官」賈吉（Aaron Judge）在獲選MVP的當天就獲得洋基提出的新價碼，總管凱許曼（Brian Cashman）證實：「我們這次不會浪費時間了，這是我們自春訓以後再度提出價碼。」賈吉現在是自由球員，凱許曼沒有公開新價碼的細節，不過他先前承認「洋基賭輸了」沒想到賈吉打出生涯年，他們願意拿出很多錢來重簽。

洋基前一次的開價是8年2.3億美元（7年2.135億美元加上今年1700萬美元），結果賈吉拒絕7年續約，並透過談判把今年年薪拉高到1900萬美元。賈吉今年合約還有包含MVP獎金25萬美元，結果真的被他拿到。他在洋基7季，總薪資累積約3600萬美元。

另一方面道奇決定放掉外野手貝林傑（Cody Bellinger），他今年年薪1700萬美元並且表現很差，0.210打擊率、OPS+僅有78（基準值100）也就是小聯盟球員的程度。貝林傑是2019年國聯MVP，季外有薪資仲裁資格，預計可以提升到1900萬美元，道奇決定不續約（non-tender）讓他成為自由球員。

貝林傑可能以較低薪資與道奇重簽，也可能從此離開道奇。大聯盟記者海曼（Jon Heyman）指出這為賈吉開啟另一扇門，道奇需要外野手，如果不想簽回貝林傑，他們可以考慮追求賈吉。不過賈吉期望的薪資非常高，《今日美國》認為被光芒放棄的凱麥爾（Kevin Kiermaier）應該是比較適合道奇的外野人選。