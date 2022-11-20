走出上屆無緣世足決賽圈陰影的「橘子軍團」荷蘭，這次在卡達世足賽換血重新出發，且籤運很好被分在A組，想要闖進16強難度低，荷蘭首戰將於22日凌晨0點出戰少了進攻主軸馬內的塞內加爾，荷蘭順利搶下預賽首勝的機率很高。

荷蘭因為3次闖進世足決賽都以亞軍收場，被外界稱為「無冕王」，本屆世足資格賽表現先盛後衰，雖在首戰2比4輸給土耳其，隨後9場卻都保持不敗(7勝2和)，甚至再遇土耳其也以6比1復仇，最後一場資格賽更以2比0擊退挪威。

向來人才濟濟的荷蘭，並無陣痛換血期，這次將由效力英超利物浦的隊長范戴克領軍，他跟狄利特組成的中後衛搭檔攻守實力俱佳，搭配同樣效力巴塞隆納的前鋒德派、中場德容足以發揮荷蘭全能足球，更可適時提供荷蘭足夠進攻火力。

今年初拿下非洲國家盃冠軍的「特蘭加雄獅」塞內加爾，陣中擁有多名旅歐球員，更有2002年世足賽領軍塞內加爾闖進8強班底之一西塞擔任總教練，整體戰力原本就被預估是可以拿下A組第2闖進16強，卻因主力進攻手馬內受傷生變。

效力德甲拜仁慕尼黑的馬內，是塞內加爾隊史進球王，也拿過兩屆非洲足球先生頭銜，卻在本月初替拜仁慕尼黑出賽時不慎傷到脛骨，塞內加爾仍徵召他進入國家隊，可惜18日塞內加爾宣布因為馬內恢復狀況未達參賽標準，只好無奈退賽。