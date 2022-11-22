年底九合一選戰倒數不到一週，各縣市的市長候選人都摩拳擦掌的準備，競爭也進入白熱化階段，而民進黨也重兵部署北台灣一級戰區，這也讓「決戰北台灣」的態勢更加明顯。對此，前立委郭正亮21日就表示，「而這次的選舉是我活了一大把年紀，看過最低級、水準最差的選舉」，引發討論。

年底選舉倒數，總統蔡英文期盼民眾11月26日再次挺身而出、堅定捍衛民主，給全世界正確訊息。而郭正亮日前也認為，很可悲的是，地方選舉扯到兩岸議題，表示民進黨政府這兩年的政績是零，或者是負分。因此郭正亮21日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「今年民進黨要打抗中保台也怕怕的，最拿手的招都拿不出來」。

郭正亮更說，「因此民進黨只好攻擊特定的候選人，不能對事」，郭正亮最後更搖頭苦嘆，「這種選舉大概是我活了一大把年紀，看過最低級的選舉，今年的選舉是水準最差的選舉，文宣也是，令人搖頭」。