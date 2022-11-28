九合一選舉被視為是2024總統大選前哨戰，而開票結果揭曉後，民進黨慘敗，不僅北北基全輸，傾全黨之力強攻的新竹市也丟掉，而蔡英文總統也宣布辭去黨主席負責，並在臉書上發表了敗選檢討的聲明。對此，前立委郭正亮今（28）日就表示，他沒看到蔡英文的聲明有任何「罪己詔」的內容，從這裡就能看出她「死不認錯」的個性，同時郭正亮也直言，「她是受到重創」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，事實上蔡英文沒收初選，堅持提名林智堅和陳時中等等，才是民進黨大敗的根本原因。郭正亮更強調，「從這裡就能看出蔡英文『死不認錯』的個性，這繼續下去可能還會有更大的傷害，但因為她辭掉黨主席，接下來都找不到她了，她受到蠻大的挫折」。

郭正亮最後更說，「蔡英文自我感覺良好到已經超過馬英九了，我是沒看到一個總統在打地方選舉，最後的總訴求竟然是『投給縣市長就是投給我蔡英文』，郭正亮無奈表示，「這個等於就是逼大家做信任投票，這就是自我感覺良好到破滅，蔡英文是受到重創，未來可能都不容易看到她了」。