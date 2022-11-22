2022卡達世界盃足球賽已經如火如荼地開打了，然而瑞士《CIES Football Observatory》媒體在研究團隊的嚴密評核下給了32支參賽球隊綜合評分，結果位處G組的巴西隊以90.8分領先群雄，E組的西班牙隊以88.9分緊追在後，法國隊與英格蘭隊以88.8分並列第三，葡萄牙隊和德國隊以87.2分並列第五，都具有角逐大力神盃的希望。

這項評比是根據每支球隊的11名先發球員過去一年在職業賽場上的戰力評比，而這些數據來自於全球70多個聯賽的數千場次比賽。

如果光以先發11名球員的戰力評分，巴西以96.6分稱霸世足賽，法國以95.9分超越西班牙名列第二，西班牙95.4分排名第三，德國95.3分領先英格蘭和葡萄牙位居第四。

綜合評比東道主卡達和哥斯大黎加同以58.8分墊底，但先發11名球員的戰鬥力卻是哥斯大黎加65.1分倒數第一。

亞洲六個參賽國當中，日本的整體實力72.1分和先發戰鬥力79.2分都是第一，南韓第二，沙烏地阿拉伯第三，澳洲第四，伊朗第五，卡達第六。

進入前十的球隊還有阿根廷、荷蘭、比利時以及克羅埃西亞。阿根廷原本被視為奪冠熱門球隊，但《CIES Football Observatory》卻只給了85.5分，排名第七，先發11名球員的戰力更是落後荷蘭位居第八，著實令人感到意外，但在仔細考量後阿根廷失去了多位主力球員後，這個分數也算是合理。

巴西儘管防線並沒有那麼堅強，整體實力依舊是其他31支球隊難以抗衡，尋求隊史第六冠的機會非常濃厚，但仍得小心其他球隊的狙擊。