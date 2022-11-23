總統蔡英文日前為民進黨台北市長候選人陳時中助選，呼籲請大家給民進黨一個機會，「我們給會做事的人更多溫暖、給做對事的人一個公道」。對此，前立委郭正亮今（23）日就表示，「蔡英文為什麼打防疫牌，因為蔡英文知道這個牌會燒到2024，反正也沒招了，乾脆讓防疫議題死透」。

郭正亮今在中天節目《大新聞大報卦》中表示，「這個叫死馬當活馬醫，陳時中不只涼了啦，已經冷凍了」，郭正亮坦言，「我們講過很多次了，陳時中在2020年的防疫大家是肯定的，不過從去年1月到7月擋疫苗、特權疫苗、袒護高端、快篩亂象等等，罄竹難書，而大家也因此對台灣的防疫開始存疑」。

郭正亮更接著說，「蔡英文為什麼打防疫牌？就是因為蔡英文知道這個牌會燒到2024，反正也沒招了，乾脆讓防疫議題死透，就讓台北市民針對防疫打分數，如果不到35分，衛福部就一定要下台，但因為選舉的時間還沒到，所以就讓防疫死透看會幾分」，郭正亮坦言，「因為不這樣做，現在也沒有別的議題，其他議題也出不來」。

郭正亮最後強調，「地方選舉就是要拚政績，講到抗中保台幹嘛？陳時中應該是要講施政遠景，選舉選到最後如果越來越上手，最後講的一定是施政願景，會勝選的人一定是這樣講」。