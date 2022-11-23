「反骨男孩」成員艾瑞絲（本名：盧昕妤）先前從電競實況主走紅，之後投身Youtuber界成為反骨的一員，有雙超大電眼和甜美臉蛋的她，在網上擁有不少粉絲；近期她透露自己做了私密處手術，並將手術過程拍成影片，表示每天照鏡子查看修復狀況都會微笑，很滿意術後的身體。

艾瑞絲今（23）日在Youtube頻道上傳新影片「私密處手術大公開！把那裡割掉到底有多痛？女生一定要明白的健康問題」，她介紹其實私密處能做醫美手術，可以讓外觀變漂亮，艾瑞絲想做的項目是「一線鮑」，她提到想做手術還有考慮到健康問題，不管是老的還是年輕的女孩子，都容易有私密處重複感染的問題，只要壓力大或是免疫系統失調就有可能過敏、起疹子、發炎等症狀，根本原因還是陰唇包住不通風，就算去婦產科也是治標不治本。

艾瑞絲打算做陰唇手術。（圖／截圖自Aries艾瑞絲 YouTube）

由於不方便拿出術前術後圖，艾瑞絲用火腿來示範手術效果，示意手術會割掉部分陰唇，術後會看起來粉粉的；她也向專業的醫師請教手術的疼痛感，醫師解答：「它不會像是一般我們聽到隆乳手術或抽脂手術那樣的疼痛，我覺得拔智齒的痛比較痛，這個真的是還好，它就是破皮的疼痛而已」。

艾瑞絲拿火腿示範。（圖／截圖自Aries艾瑞絲 YouTube）

做完手術後艾瑞絲只感覺很冷，沒有感覺傷口處有疼痛感，事後她和朋友們一起看術前術後照，蕾菈直呼：「它顏色從黑變粉紅色」，艾瑞絲也說：「我每天照鏡子這樣看修復狀況，我都會微笑，我覺得哇好漂亮喔，這不就是一種滿足感嗎？」

朋友們看到術前術後照紛紛驚呼。（圖／截圖自Aries艾瑞絲 YouTube）