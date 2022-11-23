無黨籍台北市長候選人黃珊珊今(23日)進行掃街選舉行程時，遇到一位年輕人跟她說，「謝謝妳願意挺身而出，不然我們真的不知道還能相信什麼」，又遇到過去服務過的一位準媽媽，肚子中有個全新生命即將誕生，提醒了她這場選戰的初衷：「他就是希望，我們站在這裡，就是要讓這個小寶寶有更好的未來。」黃珊珊強調，選舉應該要帶來的是希望，她呼籲1126出來投票，「年輕人們，我真的需要你們的力量，請站出來！」

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黃珊珊說，今天在大龍市場遇到了一個年輕人說很支持她，帶了旗子與羽毛球讓她簽名。他說：「謝謝妳願意挺身而出，不然我們真的不知道還能相信什麼。」黃珊珊跟他說，你應該相信，你本來應該堅信的價值。黃沒說完的是，你要繼續相信公開透明、公平正義的價值觀；相信天道酬勤，只要認真努力，就會出頭天；相信我們的一切改革，不會走上回頭路。

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黃珊珊表示，這場選戰到現在，她知道年輕人看到口水互噴，只有絕望與無奈。他們想看到的，是負責的政策，清楚的解決方案；他們希望看到的，是有能力又很努力的人，來治理這座城市，而不是靠著家世與黨證一步登天。選舉，應該帶來的是希望，她心中的偉大城市，是每個努力的人都能發光發熱的舞台；選舉，應該是帶來改變，年輕的臉孔，應該追尋夢想，甚至應該去衝撞體制，怎麼樣都不該對民主失望。

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黃珊珊後來又遇到了過去服務過的一對夫婦，當時她是證婚人。現在媽媽的肚子中，有個全新的生命即將誕生。「他就是希望，我們站在這裡，就是要讓這個小寶寶有更好的未來。」黃珊珊與她們擁抱道別，強調倒數3天，謝謝大家不斷提醒她們這場選戰的初衷，是什麼讓她們與藍綠不同。黃珊珊所背負的，是對下個世代的美好期盼，這一次，真的需要大家的力量。11/26出門投票，黃珊珊，未來就是大家的靠山！