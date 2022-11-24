美國主導的俄羅斯石油價格上限有望在這幾天拍板，將與歐盟在12月5日生效的價格上限同時實施，企圖透過此舉切斷俄羅斯的金源，俄羅斯原油的買家則在一旁虎視眈眈，希望能獲得更甜的價格，大陸選擇暫停購買部分俄羅斯石油，觀望市場走向。

美媒報導，據貿易商透露，預計12月裝運的ESPO原油仍未找到買家，賣家和大陸買家在確切的價格上限規則公布前，對於發動交易顯得興趣缺缺，買家都會想等到更好的價格出現。

美國與歐盟的俄羅斯石油價格上限有高機率同時實施，主要目的是希望能減少俄羅斯的收入，制裁他們發動俄烏戰爭，但俄羅斯維持一貫強硬態度，不會將石油賣給實施價格上限的國家，會轉給市場上其他需要石油的國家或減少產量。

然而在美國與歐洲聯手發動制裁的狀況下，大部分買家在俄烏戰爭爆發後都已經避開向俄羅斯購買石油，使得俄羅斯的主要買家只剩下大陸及印度等國。