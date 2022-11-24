中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元。(中華民國糖尿病衛教學會提供)

衛福部國家消除C肝辦公室主任蒲若芳。(中華民國糖尿病衛教學會提供)

肝病醫療策進會理事長高嘉宏。(中華民國糖尿病衛教學會提供)

對於糖尿病友而言，血糖控制差也可能與C肝病毒有關，專家表示，合併C肝感染的糖尿病病友治癒後，不僅有助血糖控制，也可降低心血管疾病、腦中風、腎臟疾病等常見併發症風險，更能夠降低罹患肝癌的風險。

根據統計，台灣約有230萬名糖尿病病友，其中約有15.6萬人（6.8％）合併慢性C型肝炎病毒感染。對比健保資料庫與實際篩檢資料，發現後者的糖尿病病友C肝盛行率高出1倍（3.31％與6.8％）。

衛福部國家消除C肝辦公室蒲若芳主任指出，糖尿病為C肝的主要肝外共病之一，但最新資料顯示，參與糖尿病醫療給付改善方案的糖尿病病友中，接受C肝篩檢的比率僅6成，若以全台糖尿病230萬人推估，等於有接近百萬名糖尿病病友不清楚自己是否同時遭受C肝病毒的威脅。

因應世界衛生組織訂於2030年消除病毒性肝炎，衛福部擬定「國家消除C肝政策綱領」，希望提早於2025年達成消除C肝的願景。為了協助更多民眾及早發現與治療，政府擴大補助成人預防保健之BC肝篩檢，45至79歲民眾（原民40至79歲）一生可有一次免費篩檢機會。

中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元表示，糖尿病病友普遍在意血糖控制與心血管疾病、腎臟疾病的關係，但若同時罹患C肝，也會影響血糖控制並且併發這些相關疾病。研究顯示，清除C肝病毒讓糖化血色素平均下降0.45％，血糖下降22 mg／dl；早年本土研究顯示，糖尿病病友若未積極治療，未來罹患肝癌的風險是一般糖尿病病友的6倍以上。

王治元指出，最近門診中就有一名從小在南部長大的55歲貿易商老闆，平常糖尿病控制不理想，糖化血色素達7點多，最近透過普篩才發現罹患C型肝炎、進行治療，希望能夠解決血糖控制的問題。應該有許多糖尿病病友有類似的狀況，呼籲所有病友不要輕忽C肝對控糖的影響。

台灣肝病醫療策進會理事長高嘉宏表示，C肝雖然以感染肝細胞為主，但同時也會造成全身性及血管慢性發炎。研究發現C肝病毒會引發胰島素阻抗，血糖、血壓、血脂上升與內皮細胞異常，最終引發心血管疾病與腦中風。因此，糖尿病病友合併有C肝感染應該積極治療，目前健保全額給付口服抗C肝病毒藥物，且效果良好，服藥3個月內的C肝治癒率可達99％。

篩檢免費、治療也免費，只要民眾願意，就能受到良好的醫療照護。因此，提醒糖尿病病友在定期回診時，不要忘了詢問醫師或護士自己是否做過C肝篩檢。如果沒有做過檢查，應儘早檢測C肝或可趁著抽血檢驗空腹血糖時，同時加驗C肝。