馬來西亞蘇丹(最高元首)阿布都拉，在周四正式任命安華•易卜拉欣(Anwar bin Ibrahim)為總理，馬來西亞政局終於塵埃落定。同時，這也是安華在歷經數十年的政治打壓後，終於得到權力高位。1993年，安華以46歲之齡擔任過副總理，之後遭各種犯罪指控而入獄，如今已75歲。

CNN報導，安華的出現，解決了馬來西亞的政治僵局，金融市場出現「慶祝行情」，馬幣「令吉」(MY)創下兩週以來最好價；同一天，吉隆坡股市上漲了 3%。

安華的政治生涯相當波折，在1990年代，被馬哈迪賞識而成為巫統黨的新生代青年接班人，1993年成為副總理，甚至在馬哈迪休假期間擔任代理總理，幾乎，關係以「親如父子」形容都不為過。

然而，1998年，安華遭媒體爆出各種負面新聞，其中以與男性不正常性關係的指控最為嚴重，遭到逮捕而入獄。外界普遍認為，這一切都是馬哈迪所主使，原因是「功高震主」。

在安華被捕後，成千上萬的人走上街頭抗議。不過沒有用，1999 年，他因雞姦罪被判入獄 6 年，一年後，又因腐敗罪被判入獄 9 年。

在執政 22 年後，馬哈迪於2003年卸任，1年後，馬來西亞最高法院推翻了安華的雞姦罪名，於 2004 年獲釋。

與馬哈迪反目成仇後，安華轉而成為反對黨領袖，於2015年成立「希望聯盟」，但是安華又因雞姦第2度入獄。

不過政治沒有永遠的敵人，馬哈迪在卸任後遭到貪汙指控，他決定與安華和解，2018年，馬哈迪的國政與安華的希望聯盟達成合作，得到國會多數席次，馬哈迪成功以92歲的高齢，成為年紀最大的國家元首。不久後赦免安華，但雙方的不和，又導致慕尤丁的土著聯盟獲勝。

直到這次選舉，安華的希望聯盟才成為國會多數，其政治實力凌駕於馬哈迪之上，暫時結束了幾十年來兩人的恩怨。

安華的支持者表示希望新的安華政府，能夠阻止馬來西亞在歷史上的種族對立，在歷史上，馬來人、穆斯林與占多數的民族，與華人和印度少數民族經常發生權利分配上的衝突。

一位匿名支持者表示：「我們不能只因種族和宗教的不同，而把國家給分裂了，分裂只會使我們再倒退 10 年。」

安華在選前表示，要是成為總理，首重「改革、反腐敗，並消除馬來西亞的種族主義與宗教偏見。」

希望聯盟，在周六的投票中，以 82 個席位贏得多數席位，而慕尤丁的土著團結黨居次，贏得73 席。然而長期執政的國陣聯盟僅得 30 席，這1957 年獨立以來最差的，可以看做馬來西亞民眾確實一心求變。

不過，馬來西亞國會的過半門檻是112席，希望聯盟也沒有過半，必須組成聯合內閣，這是安華的第1個執政挑戰。

馬來西亞警方正在加強維安，擔心種族衝突，特別強調不要在社群媒體、短影片平台 TikTok上散播種仇對立的內容。警方說「不要發表挑釁性的帖文」，並表示「已在全國各地的道路上，設立 24 小時檢查站」，以確保公共和平與安全。