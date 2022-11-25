幾乎在各大國際賭盤中奪冠賠率穩居第一的「森巴軍團」巴西，世界盃首戰迎來實力強勁的塞爾維亞，沒有受到近期強豪隊伍接連中箭落馬影響，巴西藉由李察里森（Richarlison）一人摧毀塞爾維亞防守線，在他獨中兩元的帶領之下，巴西最終以2比0收下比賽勝利，以3分積分暫居G組龍頭。

雙方都面臨著不能輸的壓力，尤其是瑞士率先擊敗喀麥隆後，絕對不想提前放棄爭取小組第一的機會。但賽前卻傳出巴西利用無人機偵察敵情，塞爾維亞主帥史托亞柯維奇（Dragan Stojkovic）受訪時則是老神在在回應，「就算有無人機，老實說我不是很清楚他們能看到什麼。」他反而擔心巴西豪華前鋒陣容，將對塞爾維亞防線造成威脅。

塞爾維亞祭出三中衛陣型，但覬覦巴西前鋒的個人能力，防守上中場兩翼完全與後衛平行，也讓塞爾維亞攻勢始終受到阻礙，而巴西果然展現強大進攻實力，全場24腳射門力壓塞爾維亞的4次，只是「森巴軍團」雖然佔盡優勢，卻直到下半場第62分鐘，塞爾維亞門將小米林柯維奇（Vanja Milinkovic-Savic）擋出小維尼修斯（Vinicius Junior）的射門，由李察里森的補射收下第一分。

李察里森本戰用行動證明，自己並非只是傑蘇斯（Gabriel Jesus）的頭號替補人選，比賽第73分鐘小維尼修斯從左路滲透禁區，再利用外腳背傳向無人緊貼的李察里森，這位熱刺前鋒甚至還有餘力將球挑起，以一記「側掛金勾」斬獲個人單場第2顆進球，最終也靠著李察里森獨中兩元，巴西順利在首戰就拿下3分積分，自1934年世界盃之後，巴西已經連續19屆在首戰非勝即平，長達88年沒有在世界盃的第一場比賽吞敗，雖然與瑞士的積分相同，但巴西以淨勝球優勢處於領先地位，因此下場比賽2軍的直接交鋒，可能將定調G組小組第一寶座。