新北三重一個在地社群好奇詢問，這個地區什麼東西最難買，卻引來在地居民歪樓開啟「瘋狂抱怨模式」，不少人大呼三重地區的行人很難在路上行走，且居住環境很吵雜，整體市容很醜，引起熱烈討論，其中有網友還調侃說，這是寫出來給市長看嗎？

臉書粉專《我們三重人【241】在地社群》近日發文表示，在三重區，有什麼東西是最難買到的呢？引起網友熱烈討論，不少人直接點名乾淨無雜物的道路與騎樓，在新北三重區可以說是非常罕見，這也導致行人要安全走路很困難。「應該是好走的騎樓」、「安靜及乾淨的巷內街道，整齊好走的騎樓」、「安全的行人道路」。

也有許多苦主則說，最難買到、但又最想擁有的莫過於「安靜的居住環境」，由於三重區的廟很多，舉辦活動的聲音吵雜，加上半夜時不時有呼嘯而過的改裝車子噪音，讓許多住民不堪其擾，只盼能擁有安靜的生活環境、每天好好休息就好。「不會被廟會吵醒的早晨」、「沒有改裝排氣管的夜晚」、「寧靜的巷道」、「安靜的夜晚」、「廟太多，聲音混雜」。

在地居民也紛紛留言抱怨新北三重的市容實在慘不忍睹，雜亂的街道、老舊的房子、隨處可見的小狗大便，看起來很不美觀。另也有網友笑說，這是什麼居民抱怨大會，是要寫給市長看的嗎？