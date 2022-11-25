國民黨高雄市長候選人柯志恩選前之夜，今（25）日晚間7時在前鎮一德勞工夜市登場，沒有如傳統大咖雲集，現場主持人喊出擠進約2萬名支持者，眾人高舉國旗、吶喊「柯市長，凍蒜！」黨祕書長黃健庭助講嗆聲「下架民進黨從高雄開始」，柯志恩喊出「為了高雄的命脈，要力抗陳其邁」。

「今天台上沒有大咖，最大咖就是各位人民！」柯志恩提及，一路走來很辛苦，但是自己是南部的女兒、大港的女人，就是在驚濤駭浪可以乘風破浪，柯志恩沒有人脈、金脈，但為了高雄的命脈要力抗陳其邁。

柯志恩說，自己秉持父親的從政精神，也以身作則，這次的選舉，從未人身攻擊對手陳其邁，這是她身為領導者該有的風範，示範什麼叫做政治，要重振台灣善良的選風，找回中正的力量。

不過，柯志恩痛批，陳其邁執政兩年少了4.6萬人，高雄年輕人留不住、高雄的繁華不會再回來，柯志恩發誓會留著高雄的人才，而教育競爭力絕對是高雄的未來。

「你可不用討厭陳其邁，一定要信任柯志恩！」柯志恩表示，很多人唱衰柯志恩，但她要謝謝台上議員們及台下支持者，呼籲大家要好好集中票，國民黨不能讓大家看衰，她參選是為國、為民，不會為了黨，大家投的是價值、善良、勇敢，以及對抗不良的民進黨政府。

黃健庭表示，柯志恩雖然才來5個月，但她說自己不是過客、政客，而是歸人，她要把用北漂40年歷練來服務高雄，她說國民黨長期對高雄不夠用心，她以國民黨候選人身分跟鄉親道歉，今天自己也代表國民黨深深一鞠躬，向高雄人道歉。

黃健庭也痛批，高雄市長陳其邁上任2年，高雄流失4.6萬人口，4大優先未做到，還說要用2年拚4年，結果現在空汙嚴重、水質不好、治安敗壞、經濟蕭條、年輕人流失出走，高雄人生活愈來愈苦，「高雄是否換人來做，換柯志恩來做好不好？」

前立法院長王金平誇讚說，柯志恩說不管當選與否，會繼續留在高雄，這種決心值得大家敬佩，這是非常不簡單的決定，她是一流的市長，希望在場鄉親幫忙催票，讓高雄變成科技化、現代化、教育化、國際化的大都市。