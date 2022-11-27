韓國新人男團「CRAVITY」出道2年首度來台，今（27日）在台北國際會議中心（TICC）舉辦「2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON『CENTER OF CRAVITY』 IN TAIPEI」，吸引1200位粉絲到場，近2小時的活動，9位成員誠意十足，不只為粉絲獻唱超過10首歌曲，還準備了「比手畫腳」和「聽前奏猜歌名」等遊戲，最後還不忘為即將在11月30日迎來20歲生日的刑準慶生。

安可環節，台灣粉絲特別提早為下週三（30日）生日的刑準慶祝生日，特別訂製了可愛的生日蛋糕，上面既有9個代表CRAVITY的可愛娃娃，更寫上「HAPPY HYEONG JUN DAY」的字句，正當大家以為驚喜結束時，大銀幕上突然播放了LUVITY（官方粉絲名）為CRAVITY精心製作的應援影片，讓成員們感動不已。

CRAVITY首次來台會粉。（D-SHOW提供）

台裔美籍的Allen也忍不住落淚，感性表示「今天感覺很特別，因為我很早以前就有個夢想，想要在我出生地方、故鄉台北，在愛我們的粉絲、父母面前表演，過了957天，終於實現，這個夢想能夠跟今天來到台北的所有粉絲們一起分享，我覺得特別幸福。」最後他們獻上最後一首歌曲《Late Night》，為活動劃下完美句點。