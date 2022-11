韓國新人男團「CRAVITY」出道2年首度來台,今(27日)在台北國際會議中心(TICC)舉辦「2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON『CENTER OF CRAVITY』 IN TAIPEI」,吸引1200位粉絲到場,近2小時的活動,9位成員誠意十足,不只為粉絲獻唱超過10首歌曲,還準備了「比手畫腳」和「聽前奏猜歌名」等遊戲,最後還不忘為即將在11月30日迎來20歲生日的刑準慶生。

安可環節,台灣粉絲特別提早為下週三(30日)生日的刑準慶祝生日,特別訂製了可愛的生日蛋糕,上面既有9個代表CRAVITY的可愛娃娃,更寫上「HAPPY HYEONG JUN DAY」的字句,正當大家以為驚喜結束時,大銀幕上突然播放了LUVITY(官方粉絲名)為CRAVITY精心製作的應援影片,讓成員們感動不已。

CRAVITY首次來台會粉。(D-SHOW提供)

台裔美籍的Allen也忍不住落淚,感性表示「今天感覺很特別,因為我很早以前就有個夢想,想要在我出生地方、故鄉台北,在愛我們的粉絲、父母面前表演,過了957天,終於實現,這個夢想能夠跟今天來到台北的所有粉絲們一起分享,我覺得特別幸福。」最後他們獻上最後一首歌曲《Late Night》,為活動劃下完美句點。