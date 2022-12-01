國民黨立法院黨團1日舉行「全民吃鳳梨，全民吃香蕉，學生吃石斑，衹剩補助的農業政策」，出席的立委曾銘宗（右起）、賴士葆、謝衣鳳、廖婉汝痛批農委會主委陳吉仲的農業政策衹有大灑幣、亂灑幣。（姚志平攝）

國民黨立法院黨團1日舉行「全民吃鳳梨，全民吃香蕉，學生吃石斑，衹剩補助的農業政策」，出席的立委曾銘宗（右起）、賴士葆、謝衣鳳、廖婉汝痛批農委會主委陳吉仲的農業政策衹有大灑幣、亂灑幣。（姚志平攝）

中國大陸今年6月10日以藥物殘留為由全面暫停台灣石斑魚輸入，行政院以經費補助6億元的方式，讓國中小學子本學期可吃到4次石斑魚，但如今有9個縣市連1次石斑都還沒吃到。面對本學期恐吃不足4次，農委會主委陳吉仲表示，4次吃不完就下學期吃，下學期會根據產能來提供，但不排除用其他更好的食材來代替，「難道營養午餐不是這樣嗎」？「班班吃石斑」將成「班班好食材」，確定跳票。

「班班吃石斑」政策上路1個月，已有部分學校營養午餐已經吃到第1次石斑，但仍有部分縣市學校尚未入餐，北市府日前更接獲農委會通知後，發函給各校和團膳業者，石斑魚因供貨不及，要求學校和團膳業者先行調整石斑魚菜單，直到中央通知恢復供貨。

根據農委會統計，目前已有13個縣市已供餐石斑魚，部分學校已供餐2次的縣市有台北市、新北市、桃園市、新竹縣、 苗栗縣、嘉義縣、台南市及高雄市 ；但仍有9個縣市尚未供餐。

農委會今(1)日舉辦「石斑魚產銷執行情形」說明記者會，針對本學期吃到4次石斑跳票問題，陳吉仲受訪表示，行政院編列的6億經費，這筆錢一定會用在營養午餐上，但不排斥使用更好的食材，不是只有水產品，豬、雞、牛、羊、蔬果等國產食材都可以提供，「難道營養午餐不就是這樣嗎」？

陳吉仲說，這學期4次如果吃不完那就下學期吃，下學期會視產能來供餐，如果內外銷暢旺，不排除用其他更好的食材來代替。

班班吃石斑政策上路僅2個月即成「班班不一定吃石斑」、「班班好食材」，該政策確定跳票。