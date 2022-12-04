【愛傳媒朱亞君專欄】俊堯老師走進出版社的時候，我說天哪，你是大學生嗎？他太年輕了，連聲音都是。但那聲音裡透著一絲急迫，我知道那是熱血的節奏。

俊堯老師經營一個粉絲頁，有篇文章，他說班上有個孩子，全班27個學生，有26個討厭他，對他口出惡言，甚至想打他（有次還去挑釁別人來打啊來打啊，結果，真的被打了）。

這孩子問題不少，他的衛生習慣不好、反應較慢，也不懂看別人臉色，他的人際危機不是沒有理由，但所遭遇的就是霸凌。這一切俊堯老師看在眼裡，某日找了借口支開該名學生，他跟其他的孩子們開始對話。

「有沒有人很討厭他的，請舉手。」班上有八成的孩子舉起了手。

「有沒有人很希望他能馬上轉班的？」他又問。仍然有五隻手臂高舉著。

接著他再問：「有沒有希望他最好能馬上消失在這個世界上的？」這個鋒利的問題震懾了孩子，沒有人再繼續舉手。

孩子們心軟了，於是俊堯老師開始說故事，他說澳洲作家力克胡哲，一出生就沒有下半身，經過搶救活了下來，但小學時他受盡霸凌，被笑罵怪物、惡魔，被同學當球丟進廚餘，還有同學拿美工刀劃他，他在小學階段至少10次想自我結束生命。

老師進一步說，先天的殘缺我們看得到，但有許多病狀反映在心理，別人看不出。俊堯說：

老師不要求大家把他當朋友，但我希望我們能一起合作，當他長大了，回想起小學階段，他會說，我覺得我六年級的同學都對我很好，至少，「他們把我當同學。」

這個故事太感人了，看得我熱淚盈眶。

這個年輕的碧湖國小老師這篇好文獲得了十萬人關注，四萬多次的分享。也吸引了編輯丁六的眼球，把他的粉絲頁看得仔仔細細，邀請他出書。

黃俊堯老師不是一篇文章感人啊，這只是他最基本的教育理念的一個展現。他在《當老師真是太棒了》新書裡，寫盡了一個年輕老師在第一線教育現場的無限可能。

他喚起孩子們的「同理心」。他為孩子們準備好「聆聽」的耳朵。他給孩子們與眾不同的「陪伴」。他讓我們看到教育的初衷，願意花時間力氣去打破所有的沉痾。

願意啊，願意用生命去擁抱每個孩子。他是每個心理打結的家長都想遇到的老師，也是每個孩子都想等待的一個懂他的大人。

黃俊堯老師《當老師真是太棒了》，上市了！

讓我們給好老師掌聲。我也想說，有這樣的老師，真是太棒了。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

照片來源：作者提供。

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