女星大S（徐熙媛）與前夫汪小菲近期因生活費隔空交火，汪小菲連發好幾條貼文怒斥大S一家人，大S也發表聲明，張蘭代子槓上，本以為雙方戰火平息，未料大S貼出購屋交易紀錄與手寫借款，汪小菲則再度回擊，有網友針對手寫借據質疑真偽，同時好奇沒有印章僅靠手寫是否存在法律效力，對此巴毛律師提出專業角度解答。

巴毛律師近日對大S、汪小菲兩人的新聞發表意見，開頭就狂酸汪家，再分析2018年汪小菲的手寫借據，從字跡判斷汪小菲向大S借了2600萬，有人質疑借據寫潦草，像是隨手亂寫的，懷疑其效力，她表示：「借據要表彰的是借貸契約的存在，借貸契約其實沒有規定一定要書面」，只是有個證據會比較好。

巴毛律師提到借據上要有三個重點，包含借款人和被借款人、借錢金額、借錢日期與還錢日期，律師判斷這三個要點汪小菲都有做到，認為借據是有絕對效力的，且如果沒有借據，只要有足夠證據證明雙方有成立借貸契約且有金錢交付就可以。而貼文配圖是一張過去汪小菲、大S上綜藝的圖片，大S摀住汪小菲的嘴，巴毛律師感嘆：「看得出來大S很早以前就叫小菲閉嘴少說點話了，聽某（老婆）嘴大富貴啊！小菲，前妻的話更要聽好嗎。」