立法院經濟委員會今(5)日審查2023年中央政府總預算案農委會及所屬單位預算，但朝野立委均提出質疑，赴東京食品展的項目未明列在明年度的派員出國計畫，考察項目與參展關聯含糊不清，且兩岸關係急凍，難看出農委會編列赴陸預算的效果。農委會主委陳吉仲表示，兩岸有默契的會議無須受邀。

根據農委會明年度預算書指出，派員出國計畫擬編列2796.2萬，其中赴日項目包含考察日本家禽產業中雞蛋價格穩定政策，以及日本為CPTPP創始成員國之一，考察該國重要的農政課題，以及評估減少CPTPP的衝擊與影響等，另外也包含赴陸交流的經費。

民進黨立委邱議瑩表示，東京食品展因為疫情關係停了3年，農委會應說明具體的農產品推廣計畫；民進黨立委陳亭妃則指出，農委會去到其他國家和中國大陸是要宣傳什麼？

立委邱志偉指出，台灣和中國大陸討論相關會議，但是對岸會讓我們去嗎？亞太經濟合作會議(APEC)、東京食品展等，中國大陸會讓我們去嗎？現在兩岸官方接觸幾乎停擺，這個時候去會有什麼效果？會議名稱沒有編列在出國預算有點奇怪，和大陸的互動也要相當謹慎。

農委會主委陳吉仲表示，自從國家邊境解封後，很多農業議題正在進行當中，也必須要和其他國家直接面對面來討論，出國計畫也包含許多雙邊會議，例如去加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、中東地區等，這些都需要長期合作，明年的東京食品展希望有機會參加，畢竟日本是台灣目前農產品外銷第2多的國家。

陳吉仲說，針對與對岸的交流，因為還有行銷、防檢疫要談，主要是在在港澳地區，中國大陸的梨穗輸台等相關檢疫也在出國經費當中，有些兩岸都有默契的會議不用被受邀就可以去。

國民黨立委楊瓊瓔表示，去日本東京食品展的經費根本不在農委會編列的派員出國預算當中，很多會議也需要主辦方給出邀請函才可以，但預算書裡的出國項目和東京食品展完全不同，如果照原列數通過，本來要參加日本食品展結果沒去，那是誰造假？鼓勵行政部門把預計參加的展覽都寫出來，而不是呼嚨過去。

楊瓊瓔原本提案將出國考察經費減列2000萬，後來改減列5％，135萬。