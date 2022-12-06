搶除夕聚餐商機，天成文旅華山町旗下的「華山町餐酒館」於2023年1月21日除夕夜推出自助饗宴每位1,280元+10％，菜色有現切爐烤牛排、德國豬腳、法式羊排、季節海鮮、創意料理等多道佳餚，12月15日前預訂並完成全額付款可享免一成服務費優惠，當晚亦有熱鬧喜氣的財神爺送禮年節活動，伴隨美饌佳餚闔家歡樂共度除夕夜。

華山町餐酒館位於1914華山文創園區旁，鄰近台北捷運忠孝新生站，絕佳的地理優勢是許多團體包場、聚餐首選。除夕夜自助饗宴每位1,280元+10%，晚餐時段分兩梯次用餐，第一梯次傍晚五點至晚上七點，第二梯次是晚上七點半至九點半，菜色匯聚現切爐烤牛排、德國豬腳、法式羊排、地中海風烤魚、香料烤雞腿排、人參雞湯、季節秋蟹、澎湖冰卷、鮮甜白蝦等多道海陸饗宴，也有主廚特製現烤手工披薩、龍蝦沙拉火山卷，以及蕃茄羅勒筆管麵等主食，豐富的生菜沙拉吧、甜點、水果以及飲品暢飲包含紅酒、白酒與啤酒。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「明年過年來的早，除夕圍爐的預訂逐漸熱絡，華山町餐酒館首次嘗試在除夕春節的檔期，推出自助式饗宴取代以往的套餐形式，豐富的自助式菜色內容提供消費者中式桌菜以外的選擇，專案推出至今已收到不少詢問電話，預估可帶動整體業績1-2成。」

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