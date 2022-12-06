一名外送員日前半夜收到飯糰訂單，客人後來傳訊息說，想請他幫忙多買一個飯糰，他答應後送達，並多收了一個飯糰的錢，沒想到事後客服卻稱，他遭客人投訴「超收金額」，他因此遭停權無法送單；其他網友則說這已構成詐欺，應該拿對話截圖向公司申訴，也有人說「衝去他家狂按電鈴」。

該名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，他日前半夜收到一張訂單是一份飯糰，客人之後又傳訊息說，希望他幫忙再買一個傳統飯糰、不要油條，還說會再額外拿錢給他，他當下認為不是買香菸，就順便再幫他買，送達時他把原本訂單的226元再加上一個飯糰的錢40元，一共收了266元。

外送員收到飯糰訂單，客人傳訊息說，想請他幫忙多買一個飯糰，他答應後送達，並多收飯糰錢，沒想到事後卻遭客人投訴「超收金額」，他因此遭停權。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

該外送員當下收了客人1066元，並找800元給對方，沒想到完成訂單後，客服卻打電話來說他遭客人投訴「超收金額」，導致客服必須把他下一份訂單取消，讓他超級傻眼，直言「做人真的他X的不能太好」。

其他網友留言「要是我，就會說餐點是面交取餐貨到付款，我如果超收金額，他會讓我走嗎」、「已經按完成後，還能這樣搞喔」、「衝去他家狂按電鈴」、「可以告詐欺，這是大賺錢的機會，該感謝多點這種人」、「你有對話，可以跟公司申訴嗎」、「那種人最好吃飯糰噎死，好心買又搞外送員，現在訂餐都皇帝484吃飯都不用錢」、「公司規定另當別論，但客戶要求你先代墊一個飯糰的錢，而你也答應了，這已促成口頭合約」。