你也被圈粉了嗎？

世界盃目前正火熱開踢，八強也即將在7日出爐，但在十六強的隊伍中有沒有哪些球員的表現讓你印象深刻呢？又或是哪支球隊的表現讓你感到意外嗎？

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出16強球員在世界盃比賽期間的「世界盃十大熱門明星球員」，快一起來看看自己喜歡的球員有沒有上榜吧！

No.1 梅西（Lionel Messi）

被稱為「球王」的梅西，這次領軍阿根廷闖進八強，雖然在小組賽階段曾一度面臨淘汰危機，但最後連勝兩場也成功讓阿根廷晉級十六強， 並在十六強淘汰賽中擊敗「袋鼠軍團」澳大利亞晉級八強。

過去曾四度參加過世界盃的梅西，在足球生涯曾拿過7座金球獎、6次世界足球先生等獎項，更帶領團隊橫掃各大獎項，唯獨只差世界盃還未拿下，讓全球球迷都相當期待梅西是否能在生涯最後一屆世界盃中成功拿下大力神盃。

其實梅西曾在小時候，患有生長激素缺乏症，昂貴的治療費讓家人不堪負荷，所幸最後遇到了貴人也就是巴塞隆納的球探雷薩奇（Carles Rexach），在雷薩奇的幫助下梅西長到了169公分，並在巴塞隆納足球俱樂部效力了長達21年之久，不只在球技上，梅西真摯又專一的態度也讓他在全球球迷的心裡有著不可撼動的地位，「真的是我看過最專情的運動員」、「走到球王的位置卻還是一樣真摯，一樣真誠」、「世界盃或許是梅西的遺憾，希望今年的他能彌補這個遺憾」。

No.2 C羅（Cristiano Ronaldo）

這屆世界盃將會是葡萄牙足球天王C羅的最後一舞，但隨著賽程進展，C羅卻沒有特別突出的表現，在三場比賽中，Ｃ羅雖然成為史上第一位五屆世界盃都有進球的人，但多次錯失得分機會，僅有一次點球得分，讓外界對於C羅之後的表現充滿關注。

C羅在18歲時加盟英超球隊曼聯，效力6個賽季期間為球隊贏得所有冠軍並獲得不少個人獎項。之後陸續轉會皇家馬德里、尤文圖斯，並在2021年重返曼聯，但曼聯卻在這次世界盃比賽期間宣布C羅離隊，且即時生效，讓許多球迷除了關注C羅表現之外，也十分關注C羅未來動向。

不同於其他運動員，C羅身上完全沒有任何刺青，其實是因為C羅樂於捐血，為了能持續的捐血，決定不在身上留下任何圖案。除此之外，C羅其實非常感性，不論輸球贏球或是在球場上受傷而躺上擔架都能哭到不行，也讓C羅得到「愛哭包」的綽號，「會在球場上哭，是因為很在乎關於足球的一切吧」、「因為很重要，所以才會想哭」、「或許就是因為那麼看重，他才有今天的地位吧」。

No.3 內馬爾（Neymar Jr.）

巴西隊「當家王牌」內馬爾在卡達世界盃首場比賽對上塞爾維亞時，不慎扭傷腳踝，造成右腳踝外側韌帶受傷，整個小組賽都無緣參賽，但內馬爾在十六強淘汰賽時強勢回歸，有了內馬爾的巴西隊，整場行雲流水，上半場就拿下4分的好成績，順利拿下8強門票。

在2018年俄羅斯世界盃中，內馬爾因為在比賽中頻頻倒地，並在地上不斷翻滾，讓網友笑稱為「內馬爾滾」，甚至在當時掀起一股風潮，不少人也拿「內馬爾滾」來嘲笑內馬爾，但今年的內馬爾不論球技或是態度上都更加成熟，巴西更被看好是奪冠的第一熱門首選，「內馬爾看起來真的越來越成熟」、「把團隊組織的很好，確實有冠軍相」、「內馬爾對於巴西來說是很重要的角色」、「或許大家會嘲笑內馬爾，但不得不說內馬爾的球技真的無話可說，期待之後的表現」。

No.4 孫興慜（Son Heung-min）

被稱為「亞洲一哥」的孫興慜身為南韓隊隊長，在小組賽前兩場沒有任何得分的成績飽受南韓網友質疑，但在小組賽最後一戰與葡萄牙的比賽中，在傷停補時以一記精彩助攻，幫助黃喜燦踢進致勝一球，成功帶領團隊晉級16強，孫興慜也在場上大哭。

雖然最後南韓仍不敵巴西止步十六強，但許多球迷也開始關注孫興慜，其實孫興慜是首位獲得金靴獎的亞洲球員，甚至有「亞洲怪物」之稱，在世界盃賽前，孫興慜在歐冠賽時不慎受傷，造成眼窩骨折，在大家都擔心他不能出席世界盃時，他更直接表示：「就算只有百分之0.1的機會可以上場，他也會毫不猶豫的為國出征。」，讓南韓網友十分感動，「可以踢到十六強已經很棒」、「畢竟是遇到巴西隊」、「孫興慜雖然在世界盃沒有出色表現，但仍是非常出色的運動員」。

No.5 姆巴佩 （Kylian Mbappé）

在2014年的俄羅斯世界盃當時18歲的姆巴佩就入選法國國家隊，整個賽程中一共為法國攻進4球，成為法國奪冠的功臣之一，今年23歲的「足球金童」姆巴佩再次入選國家隊，且球技也變得越來越成熟，不只在十六強淘汰賽中以2球1助攻的成績讓法國成功晉級8強，在世界盃的累積進球更是高達9顆，除了超越C羅的成績之外，也追平了梅西的成績。

在場上意氣風發的姆巴佩，私底下對於名車名錶全沒興趣，且長期致力於慈善活動，經常將比賽所得都捐給慈善機構，甚至多次表示不願意接受訪問，因為想專心在球場上，讓球迷相當看好這個小伙，「梅西Ｃ羅退休後，應該就是姆巴佩的時代了」、「姆巴佩現在23歲就這麼猛，完全無法想像之後的經驗，姆巴佩會變的多優秀」、「姆巴佩在球場上真的在發光」。

No.6 曹圭成（Cho Gue Sung）

在這次世足中爆紅的南韓選手曹圭成，在小組賽首場就因為帥氣的外表受到全球球迷熱議，在與迦納的比賽更是成為首位在世界盃以頭槌梅開二度的亞洲球員，同時創下南韓隊在世界盃中一場攻入最多球的球員，出色的表現加上亮眼的外型，讓曹圭成瞬間成為媒體關注焦點。

曹圭成目前效力於韓國足球聯賽全北現代汽車隊的曹圭成，雖然在與巴西的比賽中，受到4:1的震撼教育，但曹圭成在事後也表示自己盡力了，巴西的實力真的很強，並表示因為想要進一步成長，動了想到海外聯賽效力的念頭，「期待你旅外後的表現」、「表現得很出色，但要記得不要那麼火爆」、「祝福你能夠旅外，還年輕，還有很多機會！」

No.7 加維（Pablo Gavi）

年僅18歲的「超級天才中場」加維在小組賽與哥斯大黎加的比賽中成功踢進首球，成為繼1958年的球王比利（Pele）之後最年輕的進球球員，更創下世界盃史上第三年輕紀錄。就連不愛用年輕人的西班牙教頭恩里克（Luis Enrique）也對加維讚不絕口：「在大場面踢球卻像在自己家後院，這樣特質的球員，真的不好找」。

加維除了有出色的特質之外，奶甜的外表加上不會繫鞋帶的呆萌形象也受到許多粉絲喜愛，就連西班牙未來女王萊昂諾爾公主（Crown Princess Leonor）都對加維相當迷戀，「要變西班牙未來駙馬？」、「真的是長得帥又會踢球」、「外表小奶狗風格，但在球場上也是真的優秀」。

No.8 萊萬（Robert Lewandowski）

曾被譽為「當代進球神器」的萊萬，雖然在16強淘汰賽中不敵法國遭淘汰，但在與沙烏地阿拉伯的小組賽中他成功打破自己的魔咒，因為雖然以波蘭國家隊參賽的135場比賽，一共攻進76球的萊萬是第2度參加世界盃，但在先前的比賽中卻從未進過球，他也在破門後在場上激動落淚，並在賽後激動表示：「我一直想在世界盃進球，而我的美夢成真了」。

今年35歲的萊萬曾創下在9分鐘內進5球的神紀錄，更曾為球隊奪下8次的德甲冠軍，並獲得許多個人獎項，在這次的世界盃中萊萬也經常被詢問是否會是最後一舞，但萊萬一直沒有正面回覆，僅表示「還有很長的路要走，但必須要享受比賽」，網友也紛紛表示「希望萊萬再踢下去」、「萊萬終於在世界盃上進球，未來繼續進球吧！」

No.9 理查利森（Richarlison de Andrade）

理查利森在對上塞爾維亞的小組賽中首度在世界盃中亮相，首場就梅開二度，其中一球還以一記側掛金鉤驚豔全球，被不少球評與球迷稱為是「世界盃史上最佳進球」。在十六強中與南韓的比賽中，理查利森先用頭顛球三下後，再與三位隊友配合破門，驚豔的球技讓理查利森瞬間受到媒體關注。

其實理查利森出身貧窮，小時候只能靠著推車賣冰維生，直到2014年才開始接觸足球。還曾在生日當天遭球隊拒絕，當時的他甚至想要放棄足球生涯，但身邊的人不斷鼓勵他，最後理查利森花光身上的積蓄買了一張單程票，前往離家鄉600公里遠的地方試訓，最終成功選入青年隊，開啟足球之路，「好險有買單程票的勇氣」、「努力不會辜負你」、「這就是適合在球場上的人」。

No.10 黃喜燦（Hwang Hee-Chan）

南韓在世界盃小組賽最後一場比賽中，黃喜燦靠著孫興慜的一記助攻，成功攻破球門，幫助南韓隊以2:1的成績擊敗葡萄牙，也是南韓睽違12年的時間再度闖入世界盃16強，黃喜燦除了在該場比賽中拿下全場最佳球員，更被南韓網友稱為是該場比賽的最大功臣，黃喜燦在破門後激動脫衣，身上穿的「GPS背心」也意外引起全球網友熱議。

目前效力於英超球隊狼隊的黃喜燦，曾在韓國綜藝節目《我獨自生活》中，公開他在國外的生活，包括訓練與日常生活，節目中黃喜燦作息非常規律，不僅不需要靠鬧鐘就能自動起床，在飲食方面更是非常自律，徹底且嚴格的進行自我的飲食管控，「不愧是自律的人」、「真的是很厲害的人，也太自律」、「真的不是湊巧進球，完全是多年的累積與拼勁！」

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年11月20日至2022年12月06日，世界盃開賽至今。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『世界盃十大熱門明星球員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統