48歲演員簡家瑋，時常亮相在各大本土劇中。過去以出演反派和畜類等角色而聞名，因此有「禽獸專業戶」的稱號。此前上節目時提到過去拍戲時，因一時不慎慘遭人力車壓斷食指，後又碰上疫情爆發衝擊各行各業，讓他決心轉行當飯店保全，月薪也隨之曝光。

男星簡家瑋是《戲說台灣》系列單元的熟面孔，還曾演過《玫瑰瞳鈴眼》、《藍色水玲瓏》等類戲劇。日前，他上綜藝節目時提到過去自身斷指，以及轉行當保全的心路歷程，指出自己在飾演車伕時，一時不慎摔倒在地上，而人力車的車桿子直接往他的手指頭壓下，因而手指斷掉，讓他在就醫途中哀號不止。

此外，簡家瑋也在《命運好好玩》節目中指出拍戲時很難有屬於自己的生活。因此跨行當起飯店保全，在工作時間內幾乎都要站在飯店門口迎接來往的賓客，過起有固定工作時間，朝7晚7，月休6日的生活，雖然相當耗費體力，但他也逐漸適應這種日子，更自曝月薪約4萬多元。

事實上，過去簡家瑋面對外界對他轉行當保全讚他能屈能伸一事，曾表示「我個人想法是演員不代表『伸』，保全也不代表『屈』。各行各業都一樣，做的好就是『伸』。」還指出自己認為當保全還是可以上通告或接戲，並透露現階段也有在寫劇本，較想從事幕後編劇方向。