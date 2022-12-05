台中一名女網友表示，日前在路邊看到一間24小時麵店貼出徵人啟事，並開出誘人高薪，早中晚班薪水分別為4萬7000、4萬6000及5萬至6萬元，可抽成23至26%，強調要獨當一面，讓她心動地說，「說薪資低是活在哪個平行時空？」貼文卻遭到網友打臉，不少人說該麵店真的需要獨當一面，一個人當3個人用，店員流動率很高。

原PO近日於臉書社團《爆料公社》上傳麵店徵人啟示照片，內容寫早班上班時間為凌晨4時至中午1時，薪水為4萬7000元；中班上班時間是中午11時30分至晚上8時，薪水是4萬6000元；晚班上班時間則是晚上8時至隔日凌晨4時，薪水為5萬至6萬，還可抽成23%至26%，強調要獨當一面，無經驗可，做五休一。

原PO表示，麵店的薪資很誘人，待遇已經比一般白領階級還高，她質疑「說薪資低是活在哪個平行時空？」貼文曝光立刻引發網友留言，「魔鬼藏在細節裡，那句要獨當一面我就不敢面試了！要整間全包」、「那張徵人常年貼在牆上」、「因為這間麵店是煮麵、煮菜、切菜肉、收錢、收桌和洗碗都是一個人包辦，有命賺沒命花」、「這家都是1或2個人做到死，換人速度很快，這次去跟上一次不一定同店員」、「只能說很多內幕你不知道而已，一人當3個人用，這薪水不好領」、「要應徵這個工作，何不自己開店？」、「如果想開店的可以先去做半年」。

留言中也有應徵過的女網友說，「我之前做過，至少有2人當班，一個外場、一個在廚房，外場忙碌的話，廚房的要出來幫忙，晚班就不一定了，老闆很會唸員工，是那種不顧員工顏面的唸，所以汰換率很高。