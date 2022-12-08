針對國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇「支持核二、核三廠延役」政見，民進黨參選人吳怡農問王是否有先跟新北市長侯友宜談論過？王鴻薇8日反酸，吳怡農未來若進入國會，是否質詢內容都要先問過蔡英文總統、行政院長蘇貞昌？

王鴻薇今在松江南京路口拜票時說，不少民眾都擔心能源、缺電及電費漲價問題，於是她提出第一個政見即是支持核二、核三廠延役，反倒吳怡農是在自己不斷追問下才有做出回應。

她也強調，自己是可以做獨立判斷的個體，不需要去問誰的意見。難道吳怡農未來進入國會，要問過蔡英文、蘇貞昌意見，才能決定自己對議題的主張、質詢及監督內容嗎？

媒體問及國防部長邱國正不認識吳怡農一事，王鴻薇表示，應該要問吳怡農為何邱國正不認識他？是不是過去提出國防政策都得不到共鳴而致？

此外，台灣高等法院以案件繁複為由，延後宣判時任民進黨台北市黨部評委會召集人趙映光兒子趙介佑案件，王鴻薇指出，此狀況相當少見，實在很奇怪。她希望不論選務工作或司法判決，都不要被選舉干擾，不因選舉而改變。