大陸央媒《科技日報》8 日報導，有專家表示目前Omicron變異株雖然傳染性變強，但毒力變弱，病死率已大大降低，98％以上感染者屬於無症狀及輕症患者，從病毒及疾病特點看，當下再延續甲級管理的模式並不適宜。對此，中國工程院院士張伯禮表示，新冠肺炎回歸乙類管理的條件日趨成熟，但降級管控的舉措是疫情防控的重大調整，應堅持穩中求進、走小步不停步，適時有序作出調整。「冬天已然來到，春天不遠了，何況來年還是早春。」張伯禮意有所指說。

2020年1月，基於當時對新冠肺炎的病原學、流行病學、臨床特徵等方面的認識，經大陸國務院批准同意，大陸國家衛健委發布公告，將新冠肺炎納入法定傳染病乙類管理，採取甲類傳染病的預防、控制措施。

「現在看來，當時的決策依然是明智果斷的，避免了數億人被感染，挽救了數十萬計生命，為疫苗、藥物研發、積累治療經驗贏得了時間，為新冠肺炎疫情防控取得階段性成果奠定了堅實基礎。」張伯禮說。

張伯禮表示，在全球流行近3年後，隨著病毒的不斷變異，其致病力逐漸減弱趨勢明顯。根據11月29日召開的大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會公布的資料，Omicron變異株及其進化分支BA.1、BA.2、BA.5系列，包括BF.7、BQ.1和重組體XBB的致病力和毒力，相比原始株和德爾塔等變異株明顯減弱。如本輪疫情廣州市累計報告新冠肺炎本土感染者超過16萬例，無症狀感染者占感染者總數約9成，重症、危重症僅4例，無死亡病例。

「從病毒及疾病特點看，當下延續甲級管理的必要條件已經明顯逐漸減少。」張伯禮表示。

在大陸國務院聯防聯控機制綜合組7日發布的優化落實疫情防控的《新十條》中，提出要科學精準畫分風險區域，不得採取各種形式的臨時封控；進一步縮小核酸檢測範圍、減少頻次；具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離......這都是按照傳染病乙級或者丙級管理的思路來進行調整的，與新冠肺炎甲級管理規定會產生一些衝突。

「新冠肺炎是否繼續按照甲類傳染病管理需要進行重新考量，如何調整更符合統籌疫情防控和經濟社會發展的要求。」張伯禮認為，綜合來看，新冠肺炎回歸乙類管理的條件日趨成熟。

自2020年初開始實施的嚴格的傳染病甲類防控措施，大陸也正在逐步調整。張伯禮認為，對照傳染病防治要求，當前的防控措施，也正體現出乙類管理的特徵。

據介紹，大陸傳染病管理方式的主要依據來自傳染病的傳染性和致病力。對於傳染性強、致病力強、病死率高的傳染病，一般歸為甲類或乙類甲級管理，管控措施一般是採取強制性隔離、疫區封鎖等；對於致病力強、病死率高，但傳播能力有限，對社會造成一定危害的傳染病，歸為乙類；對於傳染性強、致病力弱、病死率低的傳染病，一般歸為丙類。

經過近三年的抗疫，中國醫療衛生和疾控體系禁受住了考驗，擁有有效的診療技術和藥物，全人群疫苗完全接種率超過90％，群眾的健康意識和素養明顯提升，加上Omicron病毒致病力在減弱，為進一步優化完善防控措施創造了條件。

「將新冠肺炎回歸到乙級管理，可以將大量的醫療資源從方艙醫院中釋放出來，回歸到正常的診療中；在搶救新冠患者中，可以將精力重點放在重點人群上；也可以為未來進一步優化防控措施提供一定的法律依據，做到有法可依。」張伯禮說。

不過張伯禮也強調，將新冠肺炎降級管控的舉措，是疫情防控的重大調整，對人民生活、經濟社會都將產生巨大影響。應堅持穩中求進、走小步不停步，相信領導部門一定會根據病毒變異及疫情變化綜合研判，以變應變，適時有序作出調整。