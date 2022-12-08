花蓮市長魏嘉賢受姊妹市日本高千穗町邀請，卸任前今最後一次出訪，將參加兩市締盟3周年紀念碑揭幕儀式。魏嘉賢市長任滿轉參選議員高票當選，他表示，議員任內仍將持續協助推動城市外交，建立城市互動情誼。

魏嘉賢表示，花蓮市3年前與高千穗町由友好城市提升為姊妹市，雙方堅守「永遠的友情」約定，雖然受到全球疫情影響，兩地文化及經濟交流受阻，但透過網路視訊拉近彼此情誼；2020年在花蓮市北濱外環道人行步道旁設置一座「同舟共渡～遇見契合ing」藝術裝置，做為兩市締盟周年的紀念碑。

疫情解封，甲斐宗之町長月前來函，高千穗町興建一座紀念姊妹市城市協議的紀念碑，邀魏嘉賢在國境開放參訪、一起參加剪綵。此外，當地日華親善協會會長佐藤哲章也邀請魏嘉賢出席植樹紀念，進一步和花蓮市有更多的互動交流。

魏嘉賢率團訪日，今搭機至福岡，將在9日前往姊妹市高千穗町。他表示，睽違3年能與甲斐宗之町長再會面，希望兩市未來在觀光、文化、藝術等領域有更深入的交流，也歡迎高千穗的學子可以來到花蓮畢業遊學，感受不同國家文化與教育氛圍。

未來他在縣議員任內，仍將積極協助推動城市外交的事務，而他也深信新任市長魏嘉彥會秉持歷任市長對於城市外交的重視，持續與各姊妹市及友好城市保持密切友好關係，創造「相互共贏」的合作模式。